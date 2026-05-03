Российский теннисист Сафиуллин выиграл второй турнир подряд - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
18:35 03.05.2026 (обновлено: 18:48 03.05.2026)
Российский теннисист Сафиуллин выиграл второй турнир подряд

Российский теннисист Сафиуллин выиграл второй "Челленджер" подряд

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира серии "Челленджер" в австрийском городе Маутхаузен, призовой фонд которого превышает 160 тысяч евро.
В финале 28-летний россиянин обыграл португальца Жайме Фарию со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты.
Сафиуллин занимает 176-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он выиграл второй "Челленджер" подряд - 19 апреля россиянин стал победителем турнира в португальском городе Оэйраш.
