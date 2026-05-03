Хет-трик Кравцова принес "Сочи" победу в матче с "Оренбургом"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Футболисты "Сочи" переиграли "Оренбург" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 3:1. У победителей хет-трик оформил Кирилл Кравцов (7, 33 и 67-я минуты). Гости ответили точным ударом Алешандре Жезуса (69-я минута).
"Оренбург" за два тура до конца чемпионата идет на 13-м месте в турнирной таблице с 26 очками, "Сочи" (21 очко) располагается на 16-й позиции. Команда под руководством Игоря Осинькина одержала четвертую победу в последних пяти матчах.
В следующем туре команда из Сочи 10 мая нанесет визит петербургскому "Зениту", а "Оренбург" в тот же день примет самарские "Крылья Советов".