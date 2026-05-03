Россия в рамках квот ОПЕК сможет нарастить нефтедобычу в июне

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия в июне сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки в сравнении с маем — до 9,762 миллиона, следует из ОПЕК+ . Россия в июне сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки в сравнении с маем — до 9,762 миллиона, следует из коммюнике

Коллективно семь ключевых участников решили увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с добровольными ограничениями. По отдельности они смогут обеспечить прирост до следующих предельных показателей:

Саудовская Аравия — также на 62 тысячи баррелей в сутки, до 10,291 миллиона;

Ирак — на 26 тысяч, до 4,352 миллиона;

Кувейт — на 16 тысяч, до 2,628 миллиона;

Казахстан — на десять тысяч, до 1,599 миллиона;

Алжир — на шесть тысяч, до 989;

Оман — на пять тысяч, до 826.

Семерка ОПЕК+ с апреля 2023-го имеет дополнительные ограничения — помимо квот на добычу нефти, установленных для всех участников соглашения. С апреля прошлого года от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.