14:04 03.05.2026 (обновлено: 17:40 03.05.2026)
Россия в рамках квот ОПЕК сможет нарастить нефтедобычу в июне

Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь стран ОПЕК+ решили увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки.
  • Планы по постепенному выходу из добровольных ограничений они обсуждают ежемесячно.
  • Россия в сравнении с маем сможет обеспечить прирост на 62 тысячи баррелей в сутки.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия в июне сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки в сравнении с маем — до 9,762 миллиона, следует из коммюнике ОПЕК+.
Коллективно семь ключевых участников решили увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с добровольными ограничениями. По отдельности они смогут обеспечить прирост до следующих предельных показателей:
  • Саудовская Аравия — также на 62 тысячи баррелей в сутки, до 10,291 миллиона;
  • Ирак — на 26 тысяч, до 4,352 миллиона;
  • Кувейт — на 16 тысяч, до 2,628 миллиона;
  • Казахстан — на десять тысяч, до 1,599 миллиона;
  • Алжир — на шесть тысяч, до 989;
  • Оман — на пять тысяч, до 826.
Семерка ОПЕК+ с апреля 2023-го имеет дополнительные ограничения — помимо квот на добычу нефти, установленных для всех участников соглашения. С апреля прошлого года от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
В сентябре 2025-го участники досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона.
