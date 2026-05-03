Путин проведет встречи с Фицо и Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет двусторонние встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
- Роберт Фицо и Александр Лукашенко приедут в Москву на парад Победы.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые приедут в Москву на парад Победы.
Кроме того, глава государства выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая и поздравит Президентский полк с 90-летним юбилеем, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что зарубежные гости посетят парад в День Победы в Москве. Также он подтвердил, что на празднования в честь Дня Победы в Россию приедет Фицо.