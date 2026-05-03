00:35 03.05.2026
"Порту" досрочно выиграл чемпионат Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Порту» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Португалии по футболу.
  • «Порту» стал победителем национального первенства впервые с сезона-2021/22, в его активе теперь 31 титул чемпиона страны.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Порту" досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Португалии по футболу.
В субботу "Порту" дома обыграл "Алверку" в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Мяч на 40-й минуте забил Ян Беднарек.
"Порту" одержал четвертую победу подряд в чемпионате и набрал 85 очков, обеспечив себе титул чемпиона Португалии за два тура до конца соревнования. Команда стала победителем национального первенства впервые с сезона-2021/22. Всего в активе "Порту" теперь 31 титул чемпиона страны. По данному показателю клуб занимает второе место, уступая "Бенфике" (38 побед).
ФутболСпортПортуАлверкаЯн (Регенсбург)Португалия
 
