"Зачем нам иностранцы?" Пономарев призвал ужесточить лимит на легионеров - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
14:04 03.05.2026 (обновлено: 14:14 03.05.2026)
© портал rusfootball
Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев. Архивное фото
© портал rusfootball
Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что лимит на легионеров должен быть ужесточен до трех иностранных игроков на футбольном поле.
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров: с сезона 2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.
  • Пономарев считает, что ужесточение лимита на легионеров поможет развитию российских игроков и появлению новых талантов.
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что лимит на легионеров должен быть ужесточен до трех иностранных игроков на футбольном поле.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семи.
"Считаю, что лимит на легионеров должен быть ужесточен еще больше - максимум три иностранца на поле. Мы сейчас нигде не участвуем: ни в Кубках, ни в других международных турнирах. Зачем нам иностранцы? Надо играть своими ребятами, и тогда на футбольных полях родится больше талантов. А то сейчас не даем играть российским игрокам, поэтому никакого роста", - сказал Пономарев.
