10:57 03.05.2026
В Петербурге в драке пострадали два человека

Десять человек задержали после драки в Петербурге, где двое получили ранения

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Петербурга произошла драка, в которой участвовали десять человек.
  • Два участника получили ножевые ранения и были госпитализированы.
  • Десять участников потасовки задержаны и доставлены в отделы полиции для выяснения обстоятельств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Конфликт между двумя жителями Петербурга спровоцировал драку в центре города, где два человека получили ножевые ранения, а 10 участников потасовки в итоге оказались в полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу около полуночи в полицию поступило сообщение о драке в сквере у дома №32 по Суворовскому проспекту. В результате конфликта двое участников с ножевыми ранениями груди госпитализированы.
"На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и задержали десятерых участников потасовки. Для выяснения обстоятельств происшествия задержанные доставлены в территориальные отделы полиции", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, причиной конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между двумя мужчинами, каждый из которых позвал подмогу для разрешения спора.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
