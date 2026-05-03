Песков прокомментировал заявление Трампа о близости сделки по Украине

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа про близость сделки по Украине, заявил, что это понятие растяжимое.
Трамп заявил в среду после разговора с президентом России Владимиром Путиным, что ожидает скорого разрешения ситуации вокруг Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора двух лидеров уточнял, что Трамп верит в близость сделки по урегулированию конфликта.
"Близкая (сделка - ред.) - это понятие такое растяжимое", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.