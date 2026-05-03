Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявление Трампа о близости сделки по Украине - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 03.05.2026
Песков прокомментировал заявление Трампа о близости сделки по Украине

Песков назвал заявление Трампа о близости сделки по Украине растяжимым понятием

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о скором разрешении ситуации вокруг Украины после разговора с Владимиром Путиным.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает понятие «близость сделки» растяжимым.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа про близость сделки по Украине, заявил, что это понятие растяжимое.
Трамп заявил в среду после разговора с президентом России Владимиром Путиным, что ожидает скорого разрешения ситуации вокруг Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора двух лидеров уточнял, что Трамп верит в близость сделки по урегулированию конфликта.
"Близкая (сделка - ред.) - это понятие такое растяжимое", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Экс-премьер Финляндии сделала тревожное признание об Украине
Вчера, 10:51
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала