Выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир, заявил Песков

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Выступления президента России Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир, оно будет очень важным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Его всегда ждет весь мир оправдано ждет", - добавил он.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что 9 мая у Путина будет напряженный день с двусторонними встречами.
