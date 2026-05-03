Рейтинг@Mail.ru
Пас Свечникова помог "Каролине" обыграть "Филадельфию" в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:52 03.05.2026
Пас Свечникова помог "Каролине" обыграть "Филадельфию" в плей-офф НХЛ

"Каролина" обыграла "Филадельфию" в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : x.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Каролина Харрикейнс» обыграла «Филадельфию Флайерз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3:0.
  • Российский нападающий Андрей Свечников отдал результативную передачу и отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнс" обыграла "Филадельфию Флайерз" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Логан Станковен (2-я и 37-я минуты) и Джексон Блейк (8).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
3 : 0
Филадельфия
01:31 • Логан Станковен
(Майк Райли, Jackson Blake)
07:30 • Jackson Blake
(Тейлор Холл, Майк Райли)
36:16 • Логан Станковен
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результативную передачу в матче отдал российский нападающий Андрей Свечников, который отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
"Каролина" повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 4 мая в Роли.
Хоккеист Калгари Флэймз Никита Задоров - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
"Отстой": российский хоккеист рассказал о страшной травме во время игры НХЛ
2 мая, 09:08
 
ХоккейСпортАндрей СвечниковФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала