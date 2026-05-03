Пас Свечникова помог "Каролине" обыграть "Филадельфию" в плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Каролина Харрикейнс» обыграла «Филадельфию Флайерз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3:0.
- Российский нападающий Андрей Свечников отдал результативную передачу и отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнс" обыграла "Филадельфию Флайерз" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Логан Станковен (2-я и 37-я минуты) и Джексон Блейк (8).
03 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
01:31 • Логан Станковен
(Майк Райли, Jackson Blake)
07:30 • Jackson Blake
36:16 • Логан Станковен
Результативную передачу в матче отдал российский нападающий Андрей Свечников, который отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
"Каролина" повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 4 мая в Роли.