Рейтинг@Mail.ru
Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 03.05.2026 (обновлено: 11:17 03.05.2026)
Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

Владимир Никитин с рекордом России выиграл Казанский марафон

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Никитин
Владимир Никитин - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Никитин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкоатлет Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона и установил рекорд России с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд.
  • Предыдущий рекорд России, установленный Дмитрием Неделиным в 2024 году, продержался всего несколько дней после марафона в Дюссельдорфе.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Легкоатлет Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона.
Он показал результат 2 часа 8 минут 9 секунд, установив рекорд России. Второе место занял Чарльз Кипротич Роно (отставание - 50 секунд) из Кении, третьим стал его соотечественник Доминик Ньяро Омаре (+1.13).
Предыдущий рекорд России принадлежал Дмитрию Неделину (2:08.54), который тот установил в немецком Дюссельдорфе 26 апреля. Прежний рекорд страны держался с 2007 года и принадлежал Алексею Соколову, тогда атлет показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд в забеге в Дублине.
Марафон - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Директор Московского марафона рассказал о росте интерес к бегу в столице
27 апреля, 11:47
 
СпортРоссияКенияДюссельдорф
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала