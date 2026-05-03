"Филадельфия" вышла во второй раунд плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла "Бостон Селтикс" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 109:100 (32:19, 23:31, 33:25, 21:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид из "Филадельфии", на счету которого 34 очка, а также 12 подборов. Еще один дабл-дабл в составе победителей оформил Тайриз Макси (30 очков, 11 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Джейлен Браун (33).
03 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
"Филадельфия" обыграла чемпионов 2024 года со счетом 4-3 и прошла в следующий раунд, где встретится с "Нью-Йорк Никс".
