"Филадельфия" вышла во второй раунд плей-офф НБА

07:42 03.05.2026
"Филадельфия" обыграла "Бостон" и вышла во второй раунд плей-офф НБА

  • «Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 109:100.
  • «Филадельфия» прошла в следующий раунд, где встретится с «Нью-Йорк Никс».
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла "Бостон Селтикс" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 109:100 (32:19, 23:31, 33:25, 21:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид из "Филадельфии", на счету которого 34 очка, а также 12 подборов. Еще один дабл-дабл в составе победителей оформил Тайриз Макси (30 очков, 11 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Джейлен Браун (33).
НБА
03 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Бостон
100 : 109
Филадельфия
"Филадельфия" обыграла чемпионов 2024 года со счетом 4-3 и прошла в следующий раунд, где встретится с "Нью-Йорк Никс".
