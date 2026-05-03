"Интер Майами" обыграл "Орландо Сити" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
09:09 03.05.2026
"Интер Майами" обыграл "Орландо Сити" в матче MLS

"Интер Майами" обыграл "Орландо" в MLS, у Месси гол и две передачи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Интер Майами» победил «Орландо Сити» в матче MLS со счетом 4:3.
  • «Интер Майами» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 19 очками, «Орландо» идет 13-м с 13 очками.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, у которых голы забили Мартин Охеда (39-я и 68-я минуты; 79, с пенальти) и Тайриз Спайсер (90+3). В составе проигравших отличились Иэн Фрей (4), Теласко Сеговия (25) и Лионель Месси (33).
Месси также отметился двумя голевыми передачами, также дважды партнерам ассистировал Луис Суарес.
"Интер Майами" с 19 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, "Орландо" (13 очков) идет 13-м.
