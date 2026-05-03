Россиянка Маркова выиграла волейбольную Лигу чемпионов с турецким клубом

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий клуб «Вакыфбанк», за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, выиграл женскую Лигу чемпионов, победив в финале команду «Эджзаджибаши» со счетом 3-1.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Турецкий "Вакыфбанк", за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, одержал победу над другой командой из Турции, "Эджзаджибаши", в финале женской Лиги чемпионов.

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3-1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) в пользу "Вакыфбанка".

В матче за третье место итальянский "Имоко Воллей" обыграл другую команду из Италии - "Скандиччи".

Маркова выступает за " Вакыфбанк " с 2024 года, в составе стамбульского клуба она также стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции сезона-2025/26.