Россиянка Маркова выиграла волейбольную Лигу чемпионов с турецким клубом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Турецкий "Вакыфбанк", за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, одержал победу над другой командой из Турции, "Эджзаджибаши", в финале женской Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3-1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) в пользу "Вакыфбанка".
В матче за третье место итальянский "Имоко Воллей" обыграл другую команду из Италии - "Скандиччи".
Маркова выступает за "Вакыфбанк" с 2024 года, в составе стамбульского клуба она также стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции сезона-2025/26.
"Вакыфбанк" в седьмой раз стал победителем Лиги чемпионов.