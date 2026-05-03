Россиянка Маркова выиграла волейбольную Лигу чемпионов с турецким клубом - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
22:25 03.05.2026
Россиянка Маркова выиграла волейбольную Лигу чемпионов с турецким клубом

"Вакыфбанк" с Марковой победил в финале волейбольной Лиги чемпионов

Марина Маркова - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
  • Турецкий клуб «Вакыфбанк», за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, выиграл женскую Лигу чемпионов, победив в финале команду «Эджзаджибаши» со счетом 3-1.
  • Марина Маркова выступает за «Вакыфбанк» с 2024 года и стала двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции в составе стамбульского клуба.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Турецкий "Вакыфбанк", за который выступает российская волейболистка Марина Маркова, одержал победу над другой командой из Турции, "Эджзаджибаши", в финале женской Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3-1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18) в пользу "Вакыфбанка".
В матче за третье место итальянский "Имоко Воллей" обыграл другую команду из Италии - "Скандиччи".
Маркова выступает за "Вакыфбанк" с 2024 года, в составе стамбульского клуба она также стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции сезона-2025/26.
"Вакыфбанк" в седьмой раз стал победителем Лиги чемпионов.
