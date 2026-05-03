Задержанные из-за аварии в Литве поезда возобновили движение

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Поезда калининградского направления, задержанные в связи с аварией на железной дороге в Литве, возобновили движение, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД) в своем Telegram-канале.
В связи со сходом вагонов грузового поезда на территории Литовских железных дорог были задержаны пять поездов - №360 Калининград - Адлер; №148 Калининград - Москва; №147 Москва - Калининград; №79 Санкт-Петербург - Калининград; №29 Москва - Калининград.
"В 15.15 поезд №147 Москва - Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов №29 Москва - Калининград и №79 Санкт-Петербург – Калининград", - сообщила БЖД.
Пассажирам данных поездов оказана помощь, предоставлено питание и питьевая вода, медицинское сопровождение. Обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов на станциях Гудогай и Молодечно, отметили белорусские железнодорожники.
"Поезда следуют своим маршрутом в пункт назначения", - сообщила пресс-служба.