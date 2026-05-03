Борющийся за титул "Ланс" потерял очки в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Ланс" и "Ницца" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ницце завершилась со счетом 1:1. В составе "Ланса" мяч на 60-й минуте забил Аллан Сен-Максимен. У "Ниццы" отличился Али Абди (84).
На 81-й минуте красную карточку получил защитник "Ланса" Сауд Абдулхамид.
"Ланс" потерял очки за три тура до завершения чемпионата Франции. Команда с 64 баллами занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Пари Сен-Жермен" на 6 очков. "Ницца" с 31 баллом располагается на 15-й строчке.