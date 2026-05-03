18:59 03.05.2026 (обновлено: 19:15 03.05.2026)
"Краснодар" вернул себе первое место в РПЛ

"Краснодар" обыграл "Акрон" и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 28-го тура РПЛ со счетом 1:0.
  • За два тура до финиша чемпионата «Краснодар» с 63 очками вернулся на первое место в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на один балл.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Футболисты "Краснодара" обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Самаре, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 72-й минуте забил Джон Кордоба.
Российская премьер-лига (РПЛ)
03 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Акрон
0 : 1
Краснодар
72‎’‎ • Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
За два тура до финиша чемпионата "Краснодар" с 63 очками вернулся на первое место в таблице РПЛ, опережая петербургский "Зенит" на один балл. "Акрон" (27 очков) располагается на 12-й строчке.
В следующем туре краснодарская команда 11 мая встретится на выезде с московским "Динамо", тольяттинцы в тот же день примут "Ростов".
ФутболСпортДжон КордобаКраснодарАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
