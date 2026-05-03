Рейтинг@Mail.ru
В компании Кокорича*, продающей БПЛА Киеву, работает более 800 инженеров - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 03.05.2026
В компании Кокорича*, продающей БПЛА Киеву, работает более 800 инженеров

РИА Новости: в компании Кокорича Destinus работает более 800 инженеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМихаил Кокорич*
Михаил Кокорич* - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Михаил Кокорич*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В компании Destinus, принадлежащей бывшему российскому бизнесмену Михаилу Кокоричу, работает более 800 инженеров из стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.
  • Destinus предлагает новые подходы в разработке автономных беспилотных летательных аппаратов и средств нанесения ударов, а с 2024 года начала поставку оборонной техники на Украину, в частности, ракеты-дроны "Рута".
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 800 инженеров из стран Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии, создают оборонную технику для Украины в компании Destinus, принадлежавшей бывшему российскому бизнесмену Михаилу Кокоричу*, выяснило РИА Новости, изучив сайт предприятия.
Ранее в МО России сообщили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Украины для ударов по территории России. По информации российского военного ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии. В частности, в этом перечне указано, что в Нидерландах, в городе Хенгело, находятся два филиала компании Destinus (по адресам Хаксбергстрат, 71 и Опалстрат, 60). Позднее министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве беспилотников. Нидерланды выделили 248 миллионов евро на беспилотники для Украины, которые производятся в обеих странах.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Владельцу Destinus грозит пожизненный срок в России
Вчера, 02:43
"Сегодня Destinus - это международная команда из более чем 800 инженеров и специалистов, работающих в Нидерландах, Испании, Германии, Швейцарии, Франции, Украине и Великобритании. Наши талантливые сотрудники работают в ведущих аэрокосмических, оборонных и робототехнических компаниях. Они присоединяются к нам, потому что хотят, чтобы их работа имела значение", - говорится на официальном сайте оборонной компании.
При этом уточняется, что компания предлагает новые подходы в разработке автономных беспилотных летательных аппаратов, средств нанесения ударов и систем противодействия беспилотникам. Все это делается, "чтобы помочь европейским странам защитить себя в мире дешевых средств массового производства".
На сайте сообщается также, что Destinus была создана Кокоричем* в 2021 году. Сегодня компания располагает штаб-квартирой в швейцарском городе Пайерне, а ее офисы представлены в Париже, Мадриде, Тулузе, Мюнхене и Хенгело.
В феврале 2022 года пресс-служба компании сообщила российскому изданию Forbes, что в результате инвестирования привлекла 26,8 млн швейцарских франков ($29 млн). Инвесторами стали венчурные фонды и офисы Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Азии. Как уточняли некоторые СМИ в 2023 году, Destinus также получала грант от правительства Испании. На эти деньги планировалось построить испытательный полигон недалеко от Мадрида. С 2024 компания Кокорича* начала поставку оборонной техники на Украину. В частности, это ракеты-дроны "Рута", которые имеют дальность полета до 300 километров, выполняют ударные, разведывательные задачи или используются в качестве мишени для тренировок.
Михаил Кокорич* родился в 1976 году в поселке Агинское Читинской области, с юности занимался бизнесом, был владельцем сети "Техносила". В 2012 году переехал в США, стал инвестировать в космические технологии. В 2024 году отказался от гражданства РФ, объяснив это "фундаментальным несогласием" с политикой страны. С октября 2025 года Кокорич* является фигурантом дела (о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества), открытого ФСБ РФ. В ноябре 2025 года Росфинмониторинг включил бизнесмена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Голландский политик просил друга Ходорковского производить ракеты для ВСУ
1 мая, 04:19
 
В миреУкраинаРоссияНидерландыМихаил КокоричФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныТехносилаForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала