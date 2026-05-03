В компании Кокорича*, продающей БПЛА Киеву, работает более 800 инженеров

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 800 инженеров из стран Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии, создают оборонную технику для Украины в компании Destinus, принадлежавшей бывшему российскому бизнесмену Михаилу Кокоричу*, выяснило РИА Новости, изучив сайт предприятия.

При этом уточняется, что компания предлагает новые подходы в разработке автономных беспилотных летательных аппаратов, средств нанесения ударов и систем противодействия беспилотникам. Все это делается, "чтобы помочь европейским странам защитить себя в мире дешевых средств массового производства".