В компании Кокорича*, продающей БПЛА Киеву, работает более 800 инженеров

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 800 инженеров из стран Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии, создают оборонную технику для Украины в компании Destinus, принадлежавшей бывшему российскому бизнесмену Михаилу Кокоричу*, выяснило РИА Новости, изучив сайт предприятия.
Ранее в МО России сообщили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Украины для ударов по территории России. По информации российского военного ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии. В частности, в этом перечне указано, что в Нидерландах, в городе Хенгело, находятся два филиала компании Destinus (по адресам Хаксбергстрат, 71 и Опалстрат, 60). Позднее министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве беспилотников. Нидерланды выделили 248 миллионов евро на беспилотники для Украины, которые производятся в обеих странах.
"Сегодня Destinus - это международная команда из более чем 800 инженеров и специалистов, работающих в Нидерландах, Испании, Германии, Швейцарии, Франции, Украине и Великобритании. Наши талантливые сотрудники работают в ведущих аэрокосмических, оборонных и робототехнических компаниях. Они присоединяются к нам, потому что хотят, чтобы их работа имела значение", - говорится на официальном сайте оборонной компании.
При этом уточняется, что компания предлагает новые подходы в разработке автономных беспилотных летательных аппаратов, средств нанесения ударов и систем противодействия беспилотникам. Все это делается, "чтобы помочь европейским странам защитить себя в мире дешевых средств массового производства".
В феврале 2022 года пресс-служба компании сообщила российскому изданию Forbes, что в результате инвестирования привлекла 26,8 млн швейцарских франков ($29 млн). Инвесторами стали венчурные фонды и офисы Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Азии. Как уточняли некоторые СМИ в 2023 году, Destinus также получала грант от правительства Испании. На эти деньги планировалось построить испытательный полигон недалеко от Мадрида. С 2024 компания Кокорича* начала поставку оборонной техники на Украину. В частности, это ракеты-дроны "Рута", которые имеют дальность полета до 300 километров, выполняют ударные, разведывательные задачи или используются в качестве мишени для тренировок.
Михаил Кокорич* родился в 1976 году в поселке Агинское Читинской области, с юности занимался бизнесом, был владельцем сети "Техносила". В 2012 году переехал в США, стал инвестировать в космические технологии. В 2024 году отказался от гражданства РФ, объяснив это "фундаментальным несогласием" с политикой страны. С октября 2025 года Кокорич* является фигурантом дела (о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества), открытого ФСБ РФ. В ноябре 2025 года Росфинмониторинг включил бизнесмена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга