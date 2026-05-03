КДК примет решение по вопросу неявки "Уфы" на матч Первой лиги

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) должен принять решение по вопросу неявки "Уфы" на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска", сообщается на сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Встреча не состоялась из-за невозможности "Уфы" вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
"Футбольная национальная лига информирует о том, что вечером 2 мая в адрес лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК "Уфа", содержащее информацию о невозможности обеспечения явки команды на матч 32-го тура между командами "СКА-Хабаровск" - "Уфа" в городе Хабаровск, который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени", - говорится в заявлении.
"ФК "Уфа" в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК "Уфа" на матч. В соответствии с регламентом лиги сезона-2025/26, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК мы сообщим дополнительно", - отмечается в заявлении.
"СКА-Хабаровск" с 35 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, "Уфа" (31 очко) располагается на 15-й строчке.