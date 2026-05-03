Китайский историк рассказал о будущем России и США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Профессор Цзян Сюэцинь, известный как "китайский Нострадамус", ранее предсказавший переизбрание Трампа и начало войны США с Ираном, отметился новыми прогнозами о будущем.

В них он не обошел стороной и Россию.

Кто вы, профессор Цзян?

Выпускник Йельского университета*, историк Сюэцинь Цзян уже давно привлекает внимание широкой аудитории своими прогнозами. Ученый специализируется на том, что помогает китайским школам внедрять в учебные программы элементы творчества и критического мышления.

Цзян выступал на крупных международных площадках, в том числе на Глобальном форуме по образованию и профессиональным навыкам в Дубае, Всемирном саммите по инновациям в образовании в Дохе.

В отличие от средневекового оракула, Цзян не использует астрологию или карты Таро. Основной инструмент ученого — это психоистория (термин, заимствованный у Айзека Азимова), теория игр и анализ геополитических циклов. По мнению профессора, история развивается по спирали. Изучив модели прошлого, вполне возможно спрогнозировать будущее.

Именно структурный подход, а не мистическое озарение, позволил ему еще в 2024 году в своем проекте "Прогностическая история" заявить: "Трамп выиграет выборы и развяжет войну с Ираном".

Сухопутная операция приведет к Армагеддону

По версии Цзяна Сюэциня, ближайшие два-четыре года приведут к драматическому изменению мирового порядка.

Цзян прогнозирует , что США будут вынуждены ввести сухопутные силы, чтобы удержать превосходство над Ираном, а это запустит внутренние потрясения по образцу 1960-х, когда молодежь протестовала против войны во Вьетнаме. США придется задействовать Национальную гвардию, что создаст предпосылки для множества гражданских конфликтов.

© AP Photo / Rebecca Blackwell Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами

"Многие молодые люди откажутся участвовать в этих боевых действиях. Это вызовет общественные протесты", — предсказывает профессор Цзян.

Он добавляет: по мере того как Иран продолжит бороться с превосходящими силами противника, его руководство вновь вернется к историческому названию страны — Персия.

По версии профессора, нынешний конфликт рассматривается как пролог к более масштабной войне, которая завершится сражением у Армагеддона, ныне известного как Тель-Мегиддо, на севере Израиля.

Победа над Украиной

Американская экономика совершенно не приспособлена к затяжной войне, а власть на Украине не способна продержаться без поддержки Штатов и несколько недель.

"Россия получает окно возможностей. А в геополитике окно — это все, что нужно. Нужно только ждать, когда Вашингтон потянется туда, куда ему не нужно идти", — пишет Цзян.

Профессор уверен, что русские воспользуются этим окном и заберут Одессу, потеря которой, а также и выхода к морю для Украины будет действительно полной катастрофой.

Европа не выстоит

В итоге, настаивает Цзян, Европа окажется зажатой между Россией с одной стороны и Ираном, который к тому времени будет контролировать всю Турцию или ее часть — с другой. Перед лицом двух сильных соперников Европа, по его мнению, вряд ли сможет выстоять.

Он отмечает, что вполне возможно, что Дональд Трамп признает свою ошибку и выведет войска из региона, попытавшись убедить своих сторонников движения в том, что военная операция достигла своих целей. Но даже этот, казалось бы, рациональный ход, по словам Цзяна, скрывает разрушительную ловушку.

У Ирана есть рычаг давления в виде контроля над Ормузским проливом, единственным маршрутом для примерно 20 процентов мировой нефти, и он может требовать своего рода дань с нефтедобывающих стран, называя это "компенсацией" за ущерб от вторжения.

© AP Photo / Asghar Besharati Танкеры в Ормузском проливе

Итогом всего этого Цзян называет переустройство мирового порядка, падение гегемонии США и становление нового мира при участии России и Китая.