Китайский предсказатель предположил итог конфликта в Иране

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Профессор Цзян Сюэцинь отметился тремя громкими заявлениями еще в мае 2024-го. Два из них уже стали реальностью: возвращение Дональда Трампа в Белый дом и начало конфликта с Тегераном.

Теперь в центре внимания его третий прогноз о войне в Иране.

Узнать будущее по прошлому

Выпускник Йельского университета*, историк Сюэцинь Цзян, которого СМИ уже прозвали "китайским Нострадамусом", заставил мир содрогнуться от своих прогнозов. В отличие от средневекового оракула, Цзян не использует астрологию или карты Таро.

Основной инструмент ученого — это психоистория (термин, заимствованный у Айзека Азимова), теория игр и анализ геополитических циклов. По мнению профессора, так как история развивается по спирали, изучив модели прошлого, вполне возможно спрогнозировать будущее.

Именно структурный подход, а не мистическое озарение, позволил ему еще в 2024 году в своем проекте "Прогностическая история" заявить : "Трамп выиграет выборы, развяжет войну с Ираном, но в конечном итоге проиграет ее".

"Иранская ловушка"

По мнению профессора, США допустили ту же ошибку, что и древние Афины в 415 году до нашей эры. В те времена уверенный в легкой победе мощнейший полис отправил флот на Сицилию, но в итоге все закончилось для Афин катастрофой — потерей армии и влияния.

Сегодня роль "сицилийской ловушки" может сыграть Иран.

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции

Цзян предсказывает, что в марте 2027 года может начаться вторжение сил международной коалиции, куда помимо США и Израиля войдут Великобритания, Австралия, ОАЭ и даже Польша.

Аналитик выделяет три силы, толкающие Вашингтон к пропасти: интересы израильского лобби в США, зависимость от контроля над финансовыми потоками и вечное соперничество Ирана с Саудовской Аравией.

Главная проблема Америки — нехватка ресурсов для затяжного конфликта и идеальные условия для обороны противника во время наземной операции. В итоге Иран сделает ставку на войну на истощение, где цель не выиграть генеральное сражение, а сделать пребывание США в регионе настолько дорогим, что Вашингтон сам закончит войну.

Без воды и нефти

По мнению профессора, Иран нанесет удар не по авианосцам, а по самому слабому звену западной цивилизации — инфраструктуре союзников США в Персидском заливе.

Под прицелом окажется Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти. Если Иран заблокирует пролив, произойдет обрушение нефтяного рынка — и союзники прекратят финансировать американскую экономику.

Также ученый отметил, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива зависят от опреснительных заводов, которые обеспечивают пресной водой миллионы людей в Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Если Иран уничтожит опреснительный завод в Эр-Рияде, десять миллионов человек останутся без воды через две недели", — предупреждает Цзян.

Рождение нового миропорядка

Также Цзян Сюэцинь проводит параллель между войной на Ближнем Востоке и технологическим сектором США. Многомиллиардные инвестиции саудовских и эмиратских фондов в Кремниевые долины — это кровеносная система современной высокотехнологичной экономики.

Если война перекроет поступление денег, произойдет неминуемый крах: фондовый рынок рухнет, а вместе с ним и вера в безграничный рост технологий.

© AP Photo / Darko Vojinovic Робот-андроид Asimo корпорации Honda Motors в Белграде

Конфликт может завершиться концом эпохи неоспоримого доминирования Запада и рождением нового, многополярного, но крайне нестабильного мироустройства.

Станут жертвой своего высокомерия

Многие сейчас пересматривают лекции Цзяна в поисках ответа на главный вопрос: чем закончится этот конфликт?

Ответ историка неутешителен: США могут выиграть первые битвы, но рискуют повторить ошибки прошлого, когда древние империи падали жертвой собственного высокомерия.