Самолет премьера Испании Санчеса совершил экстренную посадку в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет премьер-министра Испании Санчеса совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технической неисправности.
- Он направлялся из Мадрида в Ереван для участия в заседании Европейского политического сообщества.
АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, следовавший в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технической неисправности, сообщил турецкий телеканал NTV.
"Самолет совершил экстренную посадку в Анкаре по техническим причинам", - передал телеканал.
Отмечается, что неисправность не является серьезной, однако решение о посадке было принято в соответствии с протоколом безопасности.
Сообщается, что Санчес проведет ночь в Анкаре и вылетит в Ереван утром.
Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву
1 мая, 21:36