Самолет премьера Испании Санчеса совершил экстренную посадку в Анкаре - РИА Новости, 03.05.2026
23:25 03.05.2026 (обновлено: 23:32 03.05.2026)
Самолет премьера Испании Санчеса совершил экстренную посадку в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет премьер-министра Испании Санчеса совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технической неисправности.
  • Он направлялся из Мадрида в Ереван для участия в заседании Европейского политического сообщества.
АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, следовавший в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технической неисправности, сообщил турецкий телеканал NTV.
"Самолет совершил экстренную посадку в Анкаре по техническим причинам", - передал телеканал.
По его данным, на борту самолета находился премьер Испании, направлявшийся из Мадрида в Ереван для участия в заседании Европейского политического сообщества.
Отмечается, что неисправность не является серьезной, однако решение о посадке было принято в соответствии с протоколом безопасности.
Сообщается, что Санчес проведет ночь в Анкаре и вылетит в Ереван утром.
