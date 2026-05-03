12:00 03.05.2026 (обновлено: 12:02 03.05.2026)
В Госдуме высоко оценили успехи российских синхронисток на КМ

Хамитов: российские синхронистки доказали, что остаются одним из мировых лидеров

Синхронное плавание. Архивное фото
  • Российские синхронистки стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай).
  • Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что успех российских спортсменок подтверждает высокий уровень российской школы синхронного плавания.
  • Хамитов подчеркнул, что победы синхронисток — результат системной работы тренеров и самоотдачи спортсменок.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские спортсменки вновь доказали, что Россия остаётся одним из мировых лидеров в синхронном плавании, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане (Китай).
"Наши спортсменки вновь доказали, что Россия остаётся одним из мировых лидеров в синхронном плавании. Это повод для гордости и мощный стимул для развития массового спорта, особенно среди молодёжи. Когда звучит гимн России на международной арене, это всегда объединяет и вдохновляет", - сказал Хамитов.
Он подчеркнул, что успех сборной России по синхронному плаванию на Кубке мира в Китае - яркое подтверждение высочайшего уровня российской школы и силы национального спорта.
"Особенно символично, что российский гимн прозвучал дважды за один день - это результат системной работы тренеров и колоссальной самоотдачи спортсменок. За этими победами - годы труда, дисциплины и преданности своему делу", - отметил депутат.
