В Госдуме высоко оценили успехи российских синхронисток на КМ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские спортсменки вновь доказали, что Россия остаётся одним из мировых лидеров в синхронном плавании, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Ранее российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане ( Китай ).

"Наши спортсменки вновь доказали, что Россия остаётся одним из мировых лидеров в синхронном плавании. Это повод для гордости и мощный стимул для развития массового спорта, особенно среди молодёжи. Когда звучит гимн России на международной арене, это всегда объединяет и вдохновляет", - сказал Хамитов

Он подчеркнул, что успех сборной России по синхронному плаванию на Кубке мира в Китае - яркое подтверждение высочайшего уровня российской школы и силы национального спорта.