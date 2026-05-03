Масалитин назвал ЦСКА слабой командой после матча с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
14:42 03.05.2026 (обновлено: 14:48 03.05.2026)
Масалитин назвал ЦСКА слабой командой после матча с "Зенитом"

© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"Валерий Масалитин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин назвал игру армейцев против "Зенита" сплошным разочарованием.
  • Он считает, что команда плохо подготовилась функционально и находится в слабом состоянии.
  • К тому же Попович не соответствует уровню стартового состава, добавил Масалитин.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин в разговоре с РИА Новости назвал сплошным разочарованием игру "армейцев" в матче 28-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита".
Встреча прошла в Москве в субботу и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе ЦСКА единственный мяч с пенальти на 5-й минуте забил Иван Обляков.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
«
"Не только эта игра является сплошным разочарованием. Еще не так давно специалисты и болельщики ЦСКА думали, что команда будет бороться за чемпионство, но она абсолютно не подготовилась функционально - команда очень слабая. Плюс стандартные положения не в пользу ЦСКА, по пропущенным мячам команда находится на предпоследнем месте. В игре против "Зенита" почему вы из одной зоны дали пробить Дивееву два раза? Если человеку давать, он и будет забивать", - сказал Масалитин.
"Вы забили быстрый гол, игра складывается в вашу пользу. Зачем давать сопернику приходить в себя? Наоборот, надо включать все скорости, нагнетать и не давать ему опомниться. Но нет, выставили атакующий вариант и отошли назад. Еще раз повторюсь, эти люди заточены под атаку, а тренер их заставляет обороняться. Что это?" - добавил он.
Масалитин отметил, что футболист ЦСКА Матия Попович на данный момент не соответствует уровню стартового состава.
"Почему тренер не выпускает (Матеуса) Рейса в стартовом составе, хотя Попович играет? А он ведь пока не соответствует уровню стартового состава. На его месте должен быть Круговой. Попович поплыл, он просто не готов, а ты берешь и издеваешься над ним. Так же нельзя", - заключил собеседник агентства.
ФутболСпортСССРРоссияМоскваВалерий МасалитинИван ОбляковПФК ЦСКАЗенит
 
