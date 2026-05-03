Масалитин назвал ЦСКА слабой командой после матча с "Зенитом"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин в разговоре с РИА Новости назвал сплошным разочарованием игру "армейцев" в матче 28-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита".

Встреча прошла в Москве в субботу и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе ЦСКА единственный мяч с пенальти на 5-й минуте забил Иван Обляков

« "Не только эта игра является сплошным разочарованием. Еще не так давно специалисты и болельщики ЦСКА думали, что команда будет бороться за чемпионство, но она абсолютно не подготовилась функционально - команда очень слабая. Плюс стандартные положения не в пользу ЦСКА, по пропущенным мячам команда находится на предпоследнем месте. В игре против " Зенита " почему вы из одной зоны дали пробить Дивееву два раза? Если человеку давать, он и будет забивать", - сказал Масалитин

"Вы забили быстрый гол, игра складывается в вашу пользу. Зачем давать сопернику приходить в себя? Наоборот, надо включать все скорости, нагнетать и не давать ему опомниться. Но нет, выставили атакующий вариант и отошли назад. Еще раз повторюсь, эти люди заточены под атаку, а тренер их заставляет обороняться. Что это?" - добавил он.

Масалитин отметил, что футболист ЦСКА Матия Попович на данный момент не соответствует уровню стартового состава.