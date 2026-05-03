Результат напарника Ферстаппена в квалификации "Ф-1" в Майами аннулировали
15:19 03.05.2026 (обновлено: 15:33 03.05.2026)
Результат напарника Ферстаппена в квалификации "Ф-1" в Майами аннулировали

Результат пилота "Ред Булл" Хаджара в квалификации к Гран-при Майами аннулирован

Пилот Ред Булл Исак Хаджар - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Пилот "Ред Булл" Исак Хаджар. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Результат пилота "Ред Булл" Исака Хаджара в квалификации Гран-при Майами "Формулы-1" аннулировали.
  • Решение принято из-за несоответствия регламенту боковых дефлекторов, которые выступали на 2 мм за пределы контрольного объема.
  • Из-за дисквалификации Хаджар опустился в конец стартовой решетки.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Результат пилота "Ред Булл" Исака Хаджара в квалификации Гран-при Майами "Формулы-1" аннулирован, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Решение о дисквалификации времени француза в квалификации было принято из-за несоответствия регламенту боковых дефлекторов, которые выступали на 2 мм за пределы контрольного объема. В "Ред Булл" признали нарушение.
"Мы допустили ошибку и уважаем решение стюардов. Эта ошибка не была намеренной и не дала нам никакого преимущества в скорости. Мы извлечем уроки из этого инцидента и оценим наши процессы, чтобы понять, как это произошло, и принять меры, которые позволят исключить повторение подобного. Как команда мы приносим извинения Исаку, а также нашим болельщикам и партнерам. Сегодня мы получили тяжелый урок, но будем двигаться дальше. Сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы превратить обнадеживающее выступление в субботу в сильный результат в гонке сегодня днем", - заявил руководитель "Ред Булл" Лоран Мекис.
По результатам субботней квалификации Хаджар должен был стартовать девятым, но из-за дисквалификации опустился в конец стартовой решетки.
Гонка Гран-при Майами пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.
