Результат напарника Ферстаппена в квалификации "Ф-1" в Майами аннулировали

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Результат пилота "Ред Булл" Исака Хаджара в квалификации Гран-при Майами "Формулы-1" аннулирован, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Решение о дисквалификации времени француза в квалификации было принято из-за несоответствия регламенту боковых дефлекторов, которые выступали на 2 мм за пределы контрольного объема. В "Ред Булл" признали нарушение.
"Мы допустили ошибку и уважаем решение стюардов. Эта ошибка не была намеренной и не дала нам никакого преимущества в скорости. Мы извлечем уроки из этого инцидента и оценим наши процессы, чтобы понять, как это произошло, и принять меры, которые позволят исключить повторение подобного. Как команда мы приносим извинения Исаку, а также нашим болельщикам и партнерам. Сегодня мы получили тяжелый урок, но будем двигаться дальше. Сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы превратить обнадеживающее выступление в субботу в сильный результат в гонке сегодня днем", - заявил руководитель "Ред Булл" Лоран Мекис.
По результатам субботней квалификации Хаджар должен был стартовать девятым, но из-за дисквалификации опустился в конец стартовой решетки.
Гонка Гран-при Майами пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.