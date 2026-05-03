В Литве восстановили движение поездов после аварии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение поездов восстановлено на железной дороге Литвы и транзит поездов калининградского направления после аварии, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
"Администрация АО "Литовские железные дороги" сообщила о завершении восстановительных работ на Каунасском участке и возобновлении движения поездов по железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим транзит поездов Калининградского направления восстановлен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжают движение следующие поезда: №80 Калининград – Санкт-Петербург отправился в 16.40 мск со станции Нестеров; №360 Калининград – Адлер отправился в 18.30 мск со станции Литовской железной дороги; №148 Калининград – Москва отправляется в 19.50 мск со станции Литовской железной дороги; №30 Калининград – Москва отправляется в 20.30 мск с Южного вокзала Калининграда.