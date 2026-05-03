В Литве восстановили движение поездов после аварии
22:48 03.05.2026
В Литве восстановили движение поездов после аварии

В Литве восстановили движение и транзит поездов после аварии

Светофор на железной дороге
Светофор на железной дороге. 03.05.2026
© Depositphotos.com / deyangeorgiev2
Светофор на железной дороге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Литве восстановили движение поездов после аварии на железной дороге.
  • Транзит поездов калининградского направления восстановлен.
  • Продолжают движение поезда №80 Калининград – Санкт-Петербург, №360 Калининград – Адлер, №148 Калининград – Москва, №30 Калининград – Москва.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение поездов восстановлено на железной дороге Литвы и транзит поездов калининградского направления после аварии, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
"Администрация АО "Литовские железные дороги" сообщила о завершении восстановительных работ на Каунасском участке и возобновлении движения поездов по железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим транзит поездов Калининградского направления восстановлен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжают движение следующие поезда: №80 КалининградСанкт-Петербург отправился в 16.40 мск со станции Нестеров; №360 Калининград – Адлер отправился в 18.30 мск со станции Литовской железной дороги; №148 Калининград – Москва отправляется в 19.50 мск со станции Литовской железной дороги; №30 Калининград – Москва отправляется в 20.30 мск с Южного вокзала Калининграда.
Движение транзитных поездов в Калининград было остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила в воскресенье компания "Литовские железные дороги".
