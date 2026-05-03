Рейтинг@Mail.ru
Прыгнул в вулкан и выжил. Как русский экстремал искал смерть в горах - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 03.05.2026 (обновлено: 11:14 03.05.2026)

Прыгнул в вулкан и выжил. Как русский экстремал искал смерть в горах

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВалерий Розов. Архивное фото
Валерий Розов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Его с детства манил риск, он занимался всеми самыми опасными видами спорта и даже стал "олимпийским чемпионом". РИА Новости рассказывает историю легендарного российского атлета и его нелепой смерти.
Проблемы 90-х

Валерий Розов родился в Горьком 26 декабря 1964 года. С детства зачитывался книгами про альпинистов и мечтал о горах, хотя ни одной из них своими глазами не видел. Просто время было такое - страна осваивала космос, покоряла небо. Валеру вдохновлял старший брат Володя, так же одержимый идеей восхождения. Они могли на спор перечислять названия всех пиков-восьмитысячников и без раздумий найти на карте любой горный район.

В городе не было альпинистского кружка для детей. Зато была одна из лучших в СССР школа прыжков с трамплина. Братья решили, что даже минимальная связь с горами лучше, чем ничего, и пошли туда. Потом всей семьей переехали в Зеленоград. Вскоре девятиклассник Валера впервые отправился с братом на Кавказ и окончательно влюбился в горы.
Даже в Московский институт электронной техники он поступил, потому что там была альпинистская секция. Образование инженера отошло на второй план, к 1990 году Розов был чемпионом страны и мастером спорта. Но в 1991 году распался Советский союз, а вместе с ним и альпинистская секция. Не было денег, компаньонов и возможностей идти в горы. Валерий с братом осели на земле и тосковали. Настал момент искать то, что принято называть "нормальной работой". Подрастал маленький сын Андрей, надо было кормить семью.
© AP Photo / Predrag Vuckovic, Global-Newsroom, HOПрыжок Валерия Розова над вулканом Мутновский, Камчатка
Прыжок Валерия Розова над вулканом Мутновский, Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Predrag Vuckovic, Global-Newsroom, HO
Прыжок Валерия Розова над вулканом Мутновский, Камчатка
В 1993 году ребята проходили мимо Тушинского аэродрома и увидели в небе парашюты. Пришли попробовать и втянулись с первого же прыжка. Больше всего зацепило ощущение свободного падения. Чуть позже Валерий добавил сноуборд - тогда был очень популярен скайсерфинг. В этой дисциплине он дважды выиграл чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы и в 1998 году стал победителем XGames – это фактически Олимпиада в экстремальных видах спорта.

"В 2003 я победил на очередном чемпионате мира по скайсерфингу, причем практически без конкуренции, и после этого как-то утратил мотивацию продолжать выступать в этом виде спорта. Столько лет тренировок, столько потраченных средств… Поездки, прыжки, бесконечные спортивные сборы, огромные расходы, вся семья живет в режиме "все для фронта, все для победы". В общем, в скайсерфинге я достиг потолка, и непонятно было, к чему стремиться дальше. Поэтому было принято решение закончить карьеру в парашютном спорте. Кроме того, у меня появилась новая страсть…", - писал в своей автобиографии Розов.

Его новый вызов - это бейсклайминг. Прыжки с парашютом не с самолета, а с фиксированных объектов - гор, мостов, зданий, вышек, причем добираться до всех точек прыжка нужно самому. Это больше чем мечта, потому что альпинизм и парашютный спорт слились воедино, делая задачу возвращения Розова в спорт одновременно более трудной и притягательной.
Алексей Болотов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Летел 300 метров в пропасть": русский альпинист погиб из-за глупости
28 апреля, 15:50
Посмертная книга

Первые три экспедиции были сложнейшими и отняли у Валерия много сил и времени. Пик Большой парус на острове Баффинова Земля в Полярной Канаде, пик Налумасорток в Гренландии и Амин-Бракк в Пакистане. Он оценил потраченные усилия и понял, что впредь сосредоточится на бейсджампинге - будет просто прыгать, а до расчетной точки сможет добраться с помощью авиации.

Специальное облачение бейсджамперов называется вингсьют, или крыло. Это такой комбинезон - благодаря конструкции набегающий поток воздуха наполняет "крылья" свободной ткани между руками, ногами и телом и позволяет человеку планировать по законам аэродинамики, как если бы он был летучей мышью. В таком Розов первым в истории прыгнул в воронку активного вулкана Мутновский на Камчатке в 2009 году. В том же году он стал отцом в третий раз.
Потом была Антарктида и гора Ульветанна, Гималаи и пик Шивлинг. В 2013 году он установил новый рекорд по высоте прыжка в бейсджампинге. Ему покорилась гора Чангзе на хребте Джомолунгмы.

Еще через три года он обновил собственный рекорд, прыгнув с горы Чо-Ойю - шестого по высоте восьмитысячника в мире. 90 секунд в свободном падении и приземление на ледник на высоте 6000 метров, причем на Чо-Ойю Розов поднимался сам. Экспедиция заняла три недели, а из напарников у него был только фотограф.
Валерий оставил засечку и на африканском континенте, спланировав с вулкана Кибо в горах Килиманджаро. Тогда же, в 2016 году, Розов начал писать автобиографическую книгу, которую хотел озаглавить "Билет в один конец". Он закладывал в название свой смысл - вроде как красивая метафора для бейсджампинга. Билет в один конец на самолет, чтобы добраться до точки прыжка. Билет в один конец до земли, чтобы в свободном падении благополучно приземлиться. Но название оказалось трагически пророческим - из последней экспедиции в Непал 52-летний Валерий не вернулся.
Это была вершина Ама-Даблам в Гималаях. Сначала Розов успешно прыгнул сам, а потом поднялся на гору еще раз - хотел помочь своим присутствием другому не очень опытному джамперу. Идеальная погода, прекрасные условия, но случился форс-мажор - резкий порыв ветра, такие обычно трудно спрогнозировать. На высоте 30 метров ниже точки прыжка Валерий ударился о скальный выступ и упал в ущелье. Спасательно-поисковые работы велись с помощью вертолета, но помочь Розову было уже нельзя. Его тело увезли на родину и похоронили на Зеленоградском кладбище.
Последнюю главу к книге Валерия написала его жена Наталья. Она всю жизнь поддерживала страсть мужа к горам и небу, не пыталась переделать его в домашнего мальчика - антипода простым романтикам из вдохновляющей песни Валерия Сюткина. Настоящие жены экстремалов всем своим существованием доказывают, что крылом может быть не только костюм, но и любимый человек.
Анатолий Букреев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Скромный гигант". Этот русский влюбил в себя весь мир и исчез навсегда
23 апреля, 14:07
 
ГималаиГорькийАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала