Прыгнул в вулкан и выжил. Как русский экстремал искал смерть в горах

Его с детства манил риск, он занимался всеми самыми опасными видами спорта и даже стал "олимпийским чемпионом". РИА Новости рассказывает историю легендарного российского атлета и его нелепой смерти.

Проблемы 90-х



В городе не было альпинистского кружка для детей. Зато была одна из лучших в СССР школа прыжков с трамплина. Братья решили, что даже минимальная связь с горами лучше, чем ничего, и пошли туда. Потом всей семьей переехали в Зеленоград. Вскоре девятиклассник Валера впервые отправился с братом на Валерий Розов родился в Горьком 26 декабря 1964 года. С детства зачитывался книгами про альпинистов и мечтал о горах, хотя ни одной из них своими глазами не видел. Просто время было такое - страна осваивала космос, покоряла небо. Валеру вдохновлял старший брат Володя, так же одержимый идеей восхождения. Они могли на спор перечислять названия всех пиков-восьмитысячников и без раздумий найти на карте любой горный район.В городе не было альпинистского кружка для детей. Зато была одна из лучших в СССР школа прыжков с трамплина. Братья решили, что даже минимальная связь с горами лучше, чем ничего, и пошли туда. Потом всей семьей переехали в Зеленоград. Вскоре девятиклассник Валера впервые отправился с братом на Кавказ и окончательно влюбился в горы.

Даже в Московский институт электронной техники он поступил, потому что там была альпинистская секция. Образование инженера отошло на второй план, к 1990 году Розов был чемпионом страны и мастером спорта. Но в 1991 году распался Советский союз, а вместе с ним и альпинистская секция. Не было денег, компаньонов и возможностей идти в горы. Валерий с братом осели на земле и тосковали. Настал момент искать то, что принято называть "нормальной работой". Подрастал маленький сын Андрей, надо было кормить семью.

В 1993 году ребята проходили мимо Тушинского аэродрома и увидели в небе парашюты. Пришли попробовать и втянулись с первого же прыжка. Больше всего зацепило ощущение свободного падения. Чуть позже Валерий добавил сноуборд - тогда был очень популярен скайсерфинг. В этой дисциплине он дважды выиграл чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы и в 1998 году стал победителем XGames – это фактически Олимпиада в экстремальных видах спорта.



"В 2003 я победил на очередном чемпионате мира по скайсерфингу, причем практически без конкуренции, и после этого как-то утратил мотивацию продолжать выступать в этом виде спорта. Столько лет тренировок, столько потраченных средств… Поездки, прыжки, бесконечные спортивные сборы, огромные расходы, вся семья живет в режиме "все для фронта, все для победы". В общем, в скайсерфинге я достиг потолка, и непонятно было, к чему стремиться дальше. Поэтому было принято решение закончить карьеру в парашютном спорте. Кроме того, у меня появилась новая страсть…", - писал в своей автобиографии Розов.



Его новый вызов - это бейсклайминг. Прыжки с парашютом не с самолета, а с фиксированных объектов - гор, мостов, зданий, вышек, причем добираться до всех точек прыжка нужно самому. Это больше чем мечта, потому что альпинизм и парашютный спорт слились воедино, делая задачу возвращения Розова в спорт одновременно более трудной и притягательной.

Посмертная книга



Специальное облачение бейсджамперов называется вингсьют, или крыло. Это такой комбинезон - благодаря конструкции набегающий поток воздуха наполняет "крылья" свободной ткани между руками, ногами и телом и позволяет человеку планировать по законам аэродинамики, как если бы он был летучей мышью. В таком Розов первым в истории прыгнул в воронку активного вулкана Мутновский на Камчатке в 2009 году. В том же году он стал отцом в третий раз. Первые три экспедиции были сложнейшими и отняли у Валерия много сил и времени. Пик Большой парус на острове Баффинова Земля в Полярной Канаде, пик Налумасорток в Гренландии и Амин-Бракк в Пакистане. Он оценил потраченные усилия и понял, что впредь сосредоточится на бейсджампинге - будет просто прыгать, а до расчетной точки сможет добраться с помощью авиации.





В 2013 году он установил новый рекорд по высоте прыжка в бейсджампинге. Ему покорилась гора Чангзе на хребте Джомолунгмы Еще через три года он обновил собственный рекорд, прыгнув с горы Чо-Ойю - шестого по высоте восьмитысячника в мире. 90 секунд в свободном падении и приземление на ледник на высоте 6000 метров, причем на Чо-Ойю Розов поднимался сам. Экспедиция заняла три недели, а из напарников у него был только фотограф. Потом была Антарктида и гора Ульветанна, Гималаи и пик Шивлинг.

Валерий оставил засечку и на африканском континенте, спланировав с вулкана Кибо в горах Килиманджаро. Тогда же, в 2016 году, Розов начал писать автобиографическую книгу, которую хотел озаглавить "Билет в один конец". Он закладывал в название свой смысл - вроде как красивая метафора для бейсджампинга. Билет в один конец на самолет, чтобы добраться до точки прыжка. Билет в один конец до земли, чтобы в свободном падении благополучно приземлиться. Но название оказалось трагически пророческим - из последней экспедиции в Непал 52-летний Валерий не вернулся.

Это была вершина Ама-Даблам в Гималаях. Сначала Розов успешно прыгнул сам, а потом поднялся на гору еще раз - хотел помочь своим присутствием другому не очень опытному джамперу. Идеальная погода, прекрасные условия, но случился форс-мажор - резкий порыв ветра, такие обычно трудно спрогнозировать. На высоте 30 метров ниже точки прыжка Валерий ударился о скальный выступ и упал в ущелье. Спасательно-поисковые работы велись с помощью вертолета, но помочь Розову было уже нельзя. Его тело увезли на родину и похоронили на Зеленоградском кладбище.