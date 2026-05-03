Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо
17:39 03.05.2026
Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо

Российский дзюдоист Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема в Душанбе

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский дзюдоист Мансур Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема в Душанбе в весовой категории до 90 кг.
В финальной схватке Лорсанов победил грека Теодороса Целидиса. Для россиянина это четвертая победа на турнирах Большого шлема.
Серебряными призерами турнира Большого шлема в Душанбе стали Адам Сангариев (весовая категория до 100 кг) и Бислан Катамардов (свыше 100 кг). Бронзовые медали соревнований завоевали Александра Рябченко (до 78 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг).
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.
