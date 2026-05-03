Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский дзюдоист Мансур Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема в Душанбе в весовой категории до 90 кг.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский дзюдоист Мансур Лорсанов стал победителем турнира Большого шлема в Душанбе в весовой категории до 90 кг.

В финальной схватке Лорсанов победил грека Теодороса Целидиса. Для россиянина это четвертая победа на турнирах Большого шлема.

Серебряными призерами турнира Большого шлема в Душанбе стали Адам Сангариев (весовая категория до 100 кг) и Бислан Катамардов (свыше 100 кг). Бронзовые медали соревнований завоевали Александра Рябченко (до 78 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг).