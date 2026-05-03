Лариса Долина выступит еще восемь раз до конца 2026 года

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные афиши.

По данным РИА Новости, ближайшие концерты Долиной запланированы на 25 мая и 26 июля в баре Petter в Москве . Артистка выступит вместе со своими музыкантами "Долина Band", на сцене они будут чуть более часа. Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

Концерты на июнь, август и сентябрь пока не запланированы.

Следующее выступление Ларисы Долиной состоится в октябре в баре "Lюстра", где певица представит свою программу в камерной обстановке. Цены на билеты составляют от 3 до 12 тысяч рублей.

Брянске, Обнинске и Кроме того, Долина представит свою большую сольную программу "Юбилей в кругу друзей" еще четыре раза до конца года в Коломне Санкт-Петербурге в ноябре. Стоимость билетов на данные концерты не превышает 12 тысяч рублей.