Рейтинг@Mail.ru
Лариса Долина выступит еще восемь раз до конца 2026 года - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:17 03.05.2026
Лариса Долина выступит еще восемь раз до конца 2026 года

РИА Новости: Долина выступит еще восемь раз до конца 2026 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года.
  • Ближайшие концерты Долиной запланированы на 25 мая и 26 июля в баре Petter в Москве, а следующее выступление в октябре состоится в баре «Lюстра».
  • Долина примет участие в юбилейном концерте Екатерины Гусевой «Катюша» 31 октября в Государственном Кремлевском дворце и представит свою большую сольную программу «Юбилей в кругу друзей» еще четыре раза до конца года в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные афиши.
По данным РИА Новости, ближайшие концерты Долиной запланированы на 25 мая и 26 июля в баре Petter в Москве. Артистка выступит вместе со своими музыкантами "Долина Band", на сцене они будут чуть более часа. Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Раскрыто, сколько Королева заработает на майских концертах в баре
2 мая, 06:42
Концерты на июнь, август и сентябрь пока не запланированы.
Следующее выступление Ларисы Долиной состоится в октябре в баре "Lюстра", где певица представит свою программу в камерной обстановке. Цены на билеты составляют от 3 до 12 тысяч рублей.
Также певица примет участие в юбилейном концерте народной артистки России Екатерины Гусевой "Катюша", который состоится в Государственном Кремлевском дворце 31 октября. Чтобы попасть на концерт, зрителям придется отдать от 1,5 до 14 тысяч рублей.
Кроме того, Долина представит свою большую сольную программу "Юбилей в кругу друзей" еще четыре раза до конца года в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге в ноябре. Стоимость билетов на данные концерты не превышает 12 тысяч рублей.
Ранее РИА Новости подсчитало, что в первой половине года Долина выйдет на сцену более 20 раз, однако часть выступлений была перенесена на второе полугодие.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Киркоров рассказал, что хотел бы спеть с Владом А4
1 мая, 06:47
 
ШоубизРоссияМоскваКоломнаЛариса ДолинаЕкатерина ГусеваГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала