Лариса Долина выступит еще восемь раз до конца 2026 года

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные афиши.
Концерты на июнь, август и сентябрь пока не запланированы.
Следующее выступление Ларисы Долиной состоится в октябре в баре "Lюстра", где певица представит свою программу в камерной обстановке. Цены на билеты составляют от 3 до 12 тысяч рублей.
Также певица примет участие в юбилейном концерте народной артистки России Екатерины Гусевой "Катюша", который состоится в Государственном Кремлевском дворце 31 октября. Чтобы попасть на концерт, зрителям придется отдать от 1,5 до 14 тысяч рублей.
Кроме того, Долина представит свою большую сольную программу "Юбилей в кругу друзей" еще четыре раза до конца года в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге в ноябре. Стоимость билетов на данные концерты не превышает 12 тысяч рублей.
Ранее РИА Новости подсчитало, что в первой половине года Долина выйдет на сцену более 20 раз, однако часть выступлений была перенесена на второе полугодие.