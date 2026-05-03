Дивеев высказался о победе над ЦСКА

«

"Очень рад был увидеть старых друзей! Уважаю ЦСКА и людей, которых встретил сегодня. Но в этот вечер праздник у нас - у "Зенита"! Всех с заслуженной победой! Сегодня наших болельщиков было очень много. Я надолго запомню момент, когда вы скандировали мою фамилию. До мурашек! Спасибо вам, продолжаем борьбу! Нас ничего не устроит, кроме первого места", - написал Дивеев в своем Telegram-канале.