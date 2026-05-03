Дивеев высказался о победе над ЦСКА - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
01:10 03.05.2026
Дивеев: рад был увидеть старых друзей из ЦСКА, но сегодня праздник у "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Дивеев заявил, что рад был увидеть старых друзей из московского ЦСКА, за который ранее выступал.
  • В матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1, а Дивеев отличился голом в первом тайме.
  • За два тура до финиша чемпионата «Зенит» с 62 очками вышел на первое место в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе «Краснодар» на два балла.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев заявил, что рад был увидеть старых друзей из московского ЦСКА, за который ранее выступал.
В субботу "Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. В первом тайме Дивеев отличился голом, замкнув головой подачу с углового. Спортсмен перешел в "Зенит" в январе.
"Очень рад был увидеть старых друзей! Уважаю ЦСКА и людей, которых встретил сегодня. Но в этот вечер праздник у нас - у "Зенита"! Всех с заслуженной победой! Сегодня наших болельщиков было очень много. Я надолго запомню момент, когда вы скандировали мою фамилию. До мурашек! Спасибо вам, продолжаем борьбу! Нас ничего не устроит, кроме первого места", - написал Дивеев в своем Telegram-канале.
За два тура до финиша чемпионата "Зенит" с 62 очками вышел на первое место в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла.
Дивееву 26 лет. Воспитанник "Уфы" выступал за ЦСКА с лета 2019 года. В составе столичного клуба он дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок страны. Защитник провел 19 матчей за сборную России, в которых забил один гол.
