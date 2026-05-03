Дивеев высказался о победе над ЦСКА

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев заявил, что рад был увидеть старых друзей из московского ЦСКА, за который ранее выступал.
"Очень рад был увидеть старых друзей! Уважаю ЦСКА и людей, которых встретил сегодня. Но в этот вечер праздник у нас - у "Зенита"! Всех с заслуженной победой! Сегодня наших болельщиков было очень много. Я надолго запомню момент, когда вы скандировали мою фамилию. До мурашек! Спасибо вам, продолжаем борьбу! Нас ничего не устроит, кроме первого места", - написал Дивеев в своем Telegram-канале.
За два тура до финиша чемпионата "Зенит" с 62 очками вышел на первое место в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла.
Дивееву 26 лет. Воспитанник "Уфы" выступал за ЦСКА с лета 2019 года. В составе столичного клуба он дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок страны. Защитник провел 19 матчей за сборную России, в которых забил один гол.