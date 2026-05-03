Ученый из Вены рассказал, как можно предотвратить развитие деменции

ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Около 45% факторов риска деменции поддаются коррекции, а значит значительную часть возрастных нарушений можно предотвратить за счет образа жизни, заявил приглашенный профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.

"На около 45% факторов риска деменции можно повлиять, а значит, существенную часть возрастных нарушений можно предотвратить за счет образа жизни, сформированного еще в молодом возрасте", - сказал Воутерс, выступая на конференции в Вене по теме активного долголетия.

Он добавил, что забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте, и даже до рождения - внутриутробно.

Профессор напомнил, что Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов здорового старения: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическую активность, а также контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови.

По его словам, те же факторы во многом определяют и здоровье мозга.