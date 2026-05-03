В Белоруссии сообщили о задержке поездов калининградского направления

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о задержке поездов калининградского направления.
"Третьего мая поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 1 мая в 20.38 и прибытием в Калининград 4 мая в 8.30 по техническим причинам (неисправность локомотива) следует по территории Беларуси с задержкой ориентировочно 1 час. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства", - сообщила пресс-служба БЖД в своем Telegram-канале.
Помимо этого, в связи с инцидентом, произошедшим на территории Литовских железных дорог, поезд №80 Калининград - Санкт-Петербург отправлением из Калининграда 3 мая и прибытием в Санкт-Петербург 4 мая поступил на Белорусскую железную дорогу с задержкой 4 часа.
"Поезда №360 Калининград - Адлер отправлением из Калининграда 2 мая и прибытием в Адлер 5 мая и №148 Калининград-Москва отправлением из Калининграда 2 мая и прибытием в Москву 3 мая следуют по территории Литовских железных дорог с отклонением от графика движения более 18 часов", - говорится в сообщении.