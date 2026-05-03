В Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотников

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области, сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
