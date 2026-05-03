Количество сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 59

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 59.
- Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 59, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал о 51 уничтоженном беспилотнике.
«
"Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59", — написал Дрозденко.
Аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов.
Всего, по данным Минобороны, силы ПВО сбили за ночь над российскими регионами 334 украинских беспилотника.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18