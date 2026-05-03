Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" уступила в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:38 03.05.2026
Дортмундская "Боруссия" уступила в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" уступила мёнхенгладбахской "Боруссии" в матче Бундеслиги

© Фото : Соцсети "Боруссии" (Дортмунд)Юлиан Брандт
Юлиан Брандт - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : Соцсети "Боруссии" (Дортмунд)
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 1:0.
  • Дортмундская «Боруссия» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, менхенгладбахская «Боруссия», набрав 35 баллов, поднялась на 11-ю строчку.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха одержала победу над дортмундской "Боруссией" в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мёнхенгладбахе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 88-й минуте забил Харис Табакович.
Бундеслига
03 мая 2026 • начало в 18:40
Завершен
Боруссия М
1 : 0
Боруссия Д
88‎’‎ • Харис Табакович
(Рокко Райц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Дортмундская команда с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, победителем которого ранее досрочно стала мюнхенская "Бавария". Мёнхенгладбахская "Боруссия", набрав 35 баллов, поднялась на 11-ю строчку.
В другом матче "Майнц" в гостях обыграл "Санкт-Паули" со счетом 2:1.
Эмблема Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" и гарантировал себе место в ЛЧ
Вчера, 19:29
 
ФутболСпортБоруссия (Дортмунд)Бундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала