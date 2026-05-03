Дортмундская "Боруссия" уступила в матче Бундеслиги

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха одержала победу над дортмундской "Боруссией" в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мёнхенгладбахе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 88-й минуте забил Харис Табакович.
Дортмундская команда с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, победителем которого ранее досрочно стала мюнхенская "Бавария". Мёнхенгладбахская "Боруссия", набрав 35 баллов, поднялась на 11-ю строчку.
В другом матче "Майнц" в гостях обыграл "Санкт-Паули" со счетом 2:1.