Бенавидес взял чемпионские пояса WBA и WBO в первом тяжелом весе

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американский боксер Дэвид Бенавидес победил мексиканца Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.