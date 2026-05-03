Бенавидес взял чемпионские пояса WBA и WBO в первом тяжелом весе

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американский боксер Дэвид Бенавидес победил мексиканца Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.
Поединок в Лас-Вегасе завершился нокаутом в шестом раунде.
Теперь в активе 29-летнего Бенавидеса 32 победы (26 - нокаутом) и ни одного поражения. У 34-летнего Рамиреса 48 побед и два поражения.
