ЦСКА обыграл "Енисей" и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский ЦСКА обыграл красноярский "Енисей" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
- Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась поражением хозяев со счетом 65:94.
- Самым результативным игроком стал Мело Тримбл.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл красноярский "Енисей" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась поражением хозяев со счетом 65:94 (13:27, 10:24, 25:22, 17:21). Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 22 очка. Данило Тасич из "Енисея" сделал дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.
03 мая 2026 • начало в 12:00
Завершен
ЦСКА выиграл серию до трех побед со счетом 3–0.
По итогам регулярного чемпионата москвичи заняли первое место в таблице, тогда как "Енисей" расположился на восьмой позиции. Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.
Определились все четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ
22 апреля, 19:32