"Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа" в матче Серии А

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
02 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 0:0.
"Аталанта" потеряла очки в четвертом матче подряд. Команда с 55 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Дженоа" с 40 очками располагается на 14-й строчке.
В следующем матче "Аталанта" 10 мая сыграет в гостях с "Миланом", "Дженоа" в этот же день на выезде встретится с "Фиорентиной".