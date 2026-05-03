Рейтинг@Mail.ru
Антонелли выиграл третью гонку "Ф-1" подряд, победив на Гран-при Майами - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
22:04 03.05.2026 (обновлено: 22:11 03.05.2026)
Антонелли выиграл третью гонку "Ф-1" подряд, победив на Гран-при Майами

Антонелли выиграл третью гонку "Формулы-1" подряд, победив на Гран-при Майами

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем основной гонки четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Майами.
  • Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», третье — Оскар Пиастри, также из «Макларена».
  • Во время гонки болид Пьера Гасли («Альпин») столкнулся с машиной Лиама Лоусона («Рейсинг Буллз»), оба пилота досрочно завершили гонку.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем основной гонки четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США.
Итальянец выиграл третью гонку подряд. Вторым финишировал действующий чемпион британец Ландо Норрис из "Макларена", который днем ранее стал победителем спринта. Третье место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.
Болид бразильского пилота Ауди Габриэля Бортолето - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Еще один болид "Ауди" загорелся на трассе на Гран-при Майами "Формулы-1"
2 мая, 23:45
В первой десятке также финишировали: 4. Джордж Расселл ("Мерседес"), 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 6. Шарль Леклер ("Феррари"), 7. Льюис Хэмилтон ("Феррари"), 8. Франко Колапинто ("Альпин"), 9. Карлос Сайнс ("Уильямс"), 10. Алекс Албон ("Уильямс").
Во время гонки болид французского пилота команды "Альпин" Пьера Гасли столкнулся с машиной новозеландского пилота "Рейсинг Буллз" Лиама Лоусона и несколько раз прокрутился в воздухе. Французский гонщик не пострадал. Оба участника инцидента досрочно завершили гонку. Из заезда также выбыли французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар, который въехал в стену, и гонщик команды "Ауди" Нико Хюлькенберг.
Клетчатым флагом в финишном створе взмахнул 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также Гран-при посетил восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский футболист Лионель Месси.
Следующий этап - Гран-при Канады - пройдет на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале с 22 по 24 мая.
Аргентинский футболист Лионель Месси (в центре) и пилоты Мерседеса Джордж Расселл (слева) и Кими Антонелли (справа) - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Месси посидел в болиде "Мерседеса" перед гонкой Гран-при Майами "Ф-1"
Вчера, 20:31
 
Формула-1СпортКарлос СайнсЛандо НоррисОскар ПиастриДжордж РасселлМерседесФеррари
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала