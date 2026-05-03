13:55 03.05.2026 (обновлено: 13:56 03.05.2026)
Российские синхронистки завершили этап КМ в Китае золотом в акробатике

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Сиане (Китай).
Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 227,9089 балла. Серебро и бронза достались командам Китая, набравшим 212,9576 и 190,2319 балла соответственно.
В медальном зачете этапа сборная России заняла второе место, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лучшей стала сборная Китая (5-3-1), третье место заняла команда Великобритании (2-2-0).
Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.
