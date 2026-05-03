Российские синхронистки завершили этап КМ в Китае золотом в акробатике

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Сиане (Китай).

Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.