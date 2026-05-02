"Зенит" в гостях победил ЦСКА и вернул лидерство в чемпионате России

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли московский ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
02 мая 2026 • начало в 19:00
Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3:1. У петербуржцев голы забили бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев (30-я минута), Александр Соболев (51) и Луис Энрике (60). В составе армейцев с пенальти отличился капитан Иван Обляков (4).
За два тура до финиша чемпионата "Зенит" с 62 очками вышел на первое место в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла. ЦСКА (45 очков) располагается на шестой строчке.
В следующем туре петербургская команда 10 мая примет "Сочи", а армейцы днем позже встретятся на выезде с "Нижним Новгородом".