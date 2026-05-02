"Зенит" в гостях победил ЦСКА и вернул лидерство в чемпионате России

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли московский ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3:1. У петербуржцев голы забили бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев (30-я минута), Александр Соболев (51) и Луис Энрике (60). В составе армейцев с пенальти отличился капитан Иван Обляков (4).

За два тура до финиша чемпионата "Зенит" с 62 очками вышел на первое место в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла. ЦСКА (45 очков) располагается на шестой строчке.