На Украине раскрыли, как Россия и США напугали Зеленского
15:59 02.05.2026 (обновлено: 22:01 02.05.2026)
На Украине раскрыли, как Россия и США напугали Зеленского

На Украине назвали переговоры между РФ и США главной угрозой для Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  Переговорный процесс между Россией и США представляет наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua".
  Издание отмечает, что переговоры дают президенту США Дональду Трампу рычаги давления на Киев для реализации анкориджских договоренностей, включая вывод ВСУ из Донбасса.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти", — говорится в публикации.
По мнению "Страны", это прежде всего дает президенту США Дональду Трампу рычаги для того, чтобы заставить Киев реализовать анкориджские договоренности, в том числе вывод ВСУ из Донбасса.
"Есть и другая угроза — снятие американских санкций с России до завершения военных действий с целью нормализовать отношения между странами в свете отказа Киева идти на условия Анкориджа", — говорится в материале.
Отмечается, что именно поэтому Владимир Зеленский сейчас "прилагает огромные усилия, чтобы не допустить ни того, ни другого".
В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, стороны согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
