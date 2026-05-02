МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти", — говорится в публикации.
По мнению "Страны", это прежде всего дает президенту США Дональду Трампу рычаги для того, чтобы заставить Киев реализовать анкориджские договоренности, в том числе вывод ВСУ из Донбасса.
"Есть и другая угроза — снятие американских санкций с России до завершения военных действий с целью нормализовать отношения между странами в свете отказа Киева идти на условия Анкориджа", — говорится в материале.
Отмечается, что именно поэтому Владимир Зеленский сейчас "прилагает огромные усилия, чтобы не допустить ни того, ни другого".
В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, стороны согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.