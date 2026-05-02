В Сумах прогремел новый взрыв.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщал о трех взрывах, прогремевших в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.