Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
12:18 02.05.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий группировки "Центр"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции.
  • Уничтожено до 275 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив за сутки до 275 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Каменка, Новогригоровка, Новониколаевка, Марьевка, Доброполье, Матяшево, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Веселое и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - отметили в МО РФ.
