Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив за сутки до 275 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.