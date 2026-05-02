Страховщик назвал регионы с самыми аккуратными водителями - РИА Новости, 02.05.2026
02:37 02.05.2026 (обновлено: 11:11 02.05.2026)
Страховщик назвал регионы с самыми аккуратными водителями

РИА Новости: самые аккуратные водители в РФ ездят по дорогам Перми и Иркутска

Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самые аккуратные водители в России проживают в Перми, Иркутске, Томске и Ленинградской области, свидетельствуют данные страхового дома ВСК за первый квартал 2026 года.
  • В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли Москва, Московская область, Краснодар, Новосибирская область, Татарстан и Ростовская область.
  • Среди наиболее аварийных автомобильных марок по ОСАГО в топ-5 вошли LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области, свидетельствуют данные страхового дома ВСК, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике страховых обращений в компанию за первый квартал 2026 года, среди крупных регионов России самые аккуратные водители проживают в Перми, Иркутске – на них пришлось по 0,9% всех обращений за указанный период, в Томске - 0,7% обращений и Ленинградской области - 0,5% обращений.
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Раскрыто, почему полис ОСАГО подешевел для ряда водителей в 2026 году
15 января, 03:10
В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва (8% обращений), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%), а также Новосибирская область (4,7%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3%).
По данным страховщика, в топ-5 наиболее аварийных автомобильных марок по ОСАГО вошли: LADA – 13% ДТП, Toyota – 11%, Kia – 7%, Hyundai – 7% и Nissan – 5%.
На популярные китайские бренды в общем пришлось порядка 9% ДТП в первом квартале текущего года. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 7%. В лидерах – Chery (1,8% от общего числа ДТП и 20% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,8% и 19% соответственно) и Geely (1,5% и 16% соответственно) – все бренды продемонстрировали рост аварийности в сравнении с первым кварталом 2025 годом.
Примерно 18% ДТП происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. В том же периоде прошлого года на них приходилось 20% аварий.
Среди водителей-физлиц в лидерах по аварийности по-прежнему мужчины - 77% ДТП, при этом их доля сократилась с 83% в 2025 году.
Около 7% аварий фиксируется с участием авто премиальных брендов. Самые "опасные" водители – обладатели Mercedes-Benz (почти каждое третье ДТП с премиальным авто), BMW (23%) и Audi (17%).
В Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В Госавтоинспекции разъяснили, как получить экстренную помощь на дороге
11 апреля, 08:00
 
