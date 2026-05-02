Виновные в зверствах в Доме профсоюзов будут наказаны, заявила Матвиенко

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Виновные в зверствах в Доме профсоюзов в Одессе должны понести наказание, приговор им будет вынесен рано или поздно, заявила РИА Новости председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Сторонники госпереворота и украинские националисты 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
"Конечно, виновные должны понести ответственность. Приговор должен быть и каждому конкретному исполнителю, и идейным вдохновителям, и организаторам", - сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда подчеркнула, что приговор всем виновным в зверствах рано или поздно будет вынесен.
"В этом у меня нет сомнений", - добавила парламентарий.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" и 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов. Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.