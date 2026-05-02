Рейтинг@Mail.ru
Фигурант коррупционных скандалов может стать начальником в киевском розыске - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 02.05.2026
Фигурант коррупционных скандалов может стать начальником в киевском розыске

Фигурант коррупционных скандалов может стать начальником в угрозыске в Киеве

© РИА НовостиФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кукос, фигурант коррупционных скандалов, может стать начальником в киевском уголовном розыске.
  • По словам силовиков, он был причастен к делу о похищении ценностей из дома митрополита Драбинко и помогал в побеге главарю бандгруппировки Никитину.
  • По результатам опроса, опубликованного в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Фигурант коррупционных скандалов Евгений Кукос может стать начальником в киевском уголовном розыске, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Начальником отдела управления уголовного розыска Киева планируют назначить Евгения Кукоса, который неоднократно попадал в поле зрения медиа из-за подозрений в коррупции и незаконном обогащении", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя российских силовых структур, Кукос был причастен к резонансному делу о похищении ценностей на сумму от 13 до 17 миллионов долларов из дома митрополита Александра Драбинко.
"Затем он оказывал помощь в побеге главарю бандгруппировки Андрею Никитину. Также у Кукоса неоднократно обнаруживали незадекларированное имущество на миллионы долларов", - уточнил собеседник агентства.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей государства считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Ермак заказал медиакампанию против Буданова*, сообщили силовики
Вчера, 20:06
 
КиевУкраинаАндрей Никитин (политик)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала