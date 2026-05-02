Фигурант коррупционных скандалов может стать начальником в киевском розыске

Краткий пересказ от РИА ИИ Кукос, фигурант коррупционных скандалов, может стать начальником в киевском уголовном розыске.

По результатам опроса, опубликованного в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Фигурант коррупционных скандалов Евгений Кукос может стать начальником в киевском уголовном розыске, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Начальником отдела управления уголовного розыска Киева планируют назначить Евгения Кукоса, который неоднократно попадал в поле зрения медиа из-за подозрений в коррупции и незаконном обогащении", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя российских силовых структур, Кукос был причастен к резонансному делу о похищении ценностей на сумму от 13 до 17 миллионов долларов из дома митрополита Александра Драбинко.

"Затем он оказывал помощь в побеге главарю бандгруппировки Андрею Никитину. Также у Кукоса неоднократно обнаруживали незадекларированное имущество на миллионы долларов", - уточнил собеседник агентства.