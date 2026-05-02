"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении части своих объектов.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о повреждении своих объектов в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
"(Повреждены - ред.) объекты "Нафтогаза" в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным компании, в Харьковской области поврежден газодобывающий объект. В подконтрольной Киеву части Запорожской области - газопровод. Какой именно объект поврежден в Днепропетровской области, не уточняется.
