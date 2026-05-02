Рейтинг@Mail.ru
На Украине тренер на русском языке оскорбил судью после матча - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:58 02.05.2026
На Украине тренер на русском языке оскорбил судью после матча

На Украине зарубежный тренер на русском языке оскорбил судью после матча

© Фото : Пресс-служба "Шахтера"Патрик ван Леувен
Патрик ван Леувен - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Шахтера"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возглавляющий украинский "Кривбасс" нидерландец Патрик ван Леувен на русском языке оскорбил арбитра в прямом эфире после завершения выездного матча 26-го тура чемпионата Украины по футболу против "Полтавы".
Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 3:3. По ходу встречи судья отменил два гола "Кривбасса" после вмешательства VAR, второй забитый мяч был отменен на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
По завершению матча специалист, направляясь в подтрибунное помещение, подошел к одной из камер и обратился, раскритиковав работу арбитра в матче.
"Этот судья - позор", - заявил ван Леувен.
Ван Леувену 56 лет. Специалист работает в украинском чемпионате с лета 2022 года. Ранее он возглавлял "Зарю", "Шахтер" и "Металлист".
"Кривбасс" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 41 очко за 26 туров. "Полтава" располагается на последнем месте с 12 очками.
ФутболКривбассПолтаваЗаря (Луганск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.05 14:00
    Динамо Махачкала
    Ростов
  • Футбол
    02.05 16:30
    Балтика
    Рубин
  • Хоккей
    02.05 17:00
    Локомотив
    Авангард
  • Теннис
    02.05 18:00
    М. Андреева
    М. Костюк
  • Футбол
    02.05 16:30
    Бавария
    Хайденхайм
  • Футбол
    02.05 17:15
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.05 18:00
    ПСЖ
    Лорьян
  • Футбол
    02.05 19:00
    ЦСКА
    Зенит
  • Футбол
    02.05 19:30
    Арсенал
    Фулхэм
  • Футбол
    02.05 20:00
    Мец
    Монако
  • Футбол
    02.05 22:00
    Осасуна
    Барселона
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала