На Украине тренер на русском языке оскорбил судью после матча

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возглавляющий украинский "Кривбасс" нидерландец Патрик ван Леувен на русском языке оскорбил арбитра в прямом эфире после завершения выездного матча 26-го тура чемпионата Украины по футболу против "Полтавы".

Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 3:3. По ходу встречи судья отменил два гола "Кривбасса" после вмешательства VAR, второй забитый мяч был отменен на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

По завершению матча специалист, направляясь в подтрибунное помещение, подошел к одной из камер и обратился, раскритиковав работу арбитра в матче.

« "Этот судья - позор", - заявил ван Леувен.

Ван Леувену 56 лет. Специалист работает в украинском чемпионате с лета 2022 года. Ранее он возглавлял "Зарю", "Шахтер" и "Металлист".