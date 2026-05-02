Рейтинг@Mail.ru
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Зенита" на матч РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:15 02.05.2026
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Зенита" на матч РПЛ

Гонду, Мусаев и Попович вошли в стартовый состав ЦСКА на матч против "Зенита"

© Фото : ПФК ЦСКА и ФК "Зенит"Игорь Дивеев и Лусиано Гонду
Игорь Дивеев и Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : ПФК ЦСКА и ФК "Зенит"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В стартовый состав ЦСКА на матч 28-го тура РПЛ против "Зенита" попали нападающие Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев и Матия Попович.
  • Встреча ЦСКА и "Зенита" пройдет в Москве и начнется в 19:00 мск.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нападающие Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев и Матия Попович попали в стартовый состав московского ЦСКА на матч 28-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита".
Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 19:00 мск. Петербургская команда с 59 очками идет на втором месте в таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. ЦСКА (45 очков) располагается на шестой строчке.
Состав "Зенита" выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Нино, Игорь Дивеев, Ваня Дркушич, Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Луис Энрике, Александр Соболев, Максим Глушенков.
У ЦСКА с первых минут на поле выйдут Владислав Тороп (вратарь), Данил Круговой, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Милан Гайич, Дмитрий Баринов, Иван Обляков (капитан), Матвей Кисляк, Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев и Матия Попович.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
"Ростов" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" в РПЛ
Вчера, 15:59
 
ФутболЛусиано ГондуТамерлан МусаевДенис АдамовПФК ЦСКАЗенитКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала