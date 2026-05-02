Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Зенита" на матч РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В стартовый состав ЦСКА на матч 28-го тура РПЛ против "Зенита" попали нападающие Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев и Матия Попович.
- Встреча ЦСКА и "Зенита" пройдет в Москве и начнется в 19:00 мск.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нападающие Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев и Матия Попович попали в стартовый состав московского ЦСКА на матч 28-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита".
Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 19:00 мск. Петербургская команда с 59 очками идет на втором месте в таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. ЦСКА (45 очков) располагается на шестой строчке.
Состав "Зенита" выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Нино, Игорь Дивеев, Ваня Дркушич, Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Луис Энрике, Александр Соболев, Максим Глушенков.
У ЦСКА с первых минут на поле выйдут Владислав Тороп (вратарь), Данил Круговой, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Милан Гайич, Дмитрий Баринов, Иван Обляков (капитан), Матвей Кисляк, Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев и Матия Попович.